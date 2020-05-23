Кировская область представила на всероссийский конкурс «Семья года» пять пар

В Кировской области выбрали победителей регионального этапа конкурса «Семья года - 2020». Заявки на участие подали 47 семей из Кирова, Кирово-Чепецка и 21 района области.

Конкурс призван поддерживать семейный образ жизни, семейные ценности. Он проходит под девизом «Моя семья - моя Россия». Итоги подводят по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья - хранитель традиций».

Региональный этап конкурса проводится заочно. Жюри, оценивая представленные материалы, обращает внимание на успехи детей и родителей, подтвержденные грамотами или дипломами, участие семьи в городских, районных или областных мероприятиях.

В этом году победителями стали:

в номинации «Многодетная семья» - Вячеслав и Ларисы Лежнины из Пижанского района. Супруги воспитывают шесть детей.

в номинации «Молодая семья» - Михаил и Юлия Смольниковы из Кирово-Чепецка.

в номинации «Сельская семья» - Кононовы из Орловского района.

в номинации «Золотая семья» - Анатолий и Екатерина Вдовкины из Верхнекамского района, которые прожили в браке 50 лет.

в номинации «Семья – хранитель традиций» - Дмитрий и Вера Левановы-Соколовы из Кирова.

Дмитрий Леванов - заместитель начальника отдела капитального строительства и ремонта УФСИН России по Кировской области, майор внутренней службы. Пресс-служба этого ведомства представила подробный рассказ об этой семье и ее традициях.

Так, Дмитрий вместе с женой Верой и дочками Софьей и Ариной любят автомобильные поездки по историческим местам России и Кировской области, во время которых они посещают памятники православной культуры и изучают историю страны.

Важный момент в воспитании детей - семейный совет. Несколько поколений собираются вместе, чтобы решить важные вопросы, обсудить планы, рассмотреть бюджет семьи. К совету привлекают детей - так они учатся быть ответственными и лучше понимать своих родных.

Доброй традицией стало в семье Левановых также празднование различных событий с проведением конкурсов, сценок, костюмированных вечеринок и приготовлением праздничных блюд.

Совместные прогулки, походы в театры, кино, на выставки, поездки в путешествия - все это обогащает жизнь семьи Левановых, делает ее более яркой и насыщенной. Семья постоянный участник различных районных, городских и областных семейных конкурсов, выставок, проектов, таких как «Семейное творчество», «Вятская семья талантами славится», «Пасхальная радость».

Верность семье, уважение, постоянная поддержка и забота друг о друге, умение прощать и, конечно, любить позволяет супругам жить в любви и согласии и быть для своих детей примером правильной семейной жизни.

Представления и подтверждающие документы на Левановых-Соколовых, как и на другие семьи-победители регионального этапа будут направлены в Москву. Имена победителей всероссийского этапа мы узнаем летом, а награждение «семей года» пройдет в Москве в октябре текущего года.

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