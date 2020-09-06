Маленькая часть большой истории: «семья года» из Кирово-Чепецка собирает свою родословную

Смольниковы стали победителями не только регионального, но и всероссийского этапа конкурса «Семья года». Фото: Предоставлено героями публикации

В России уже в пятый раз прошел конкурс «Семья года». Из Кировской области в Москву отправили заявки от пяти семей - победителей регионального этапа в разных номинациях.

Отметим, что на областной конкурс поступило 45 заявок из 21 района области. А значит, конкуренция была достаточно серьезной. Тем не менее, семье Смольниковых из Кирово-Чепецка удалось победить в региональном отборе. И вот стало известно, что они стали первыми в номинации «Молодая семья» и во всероссийском конкурсе.

Семья действительно молодая: Михаилу Смольникову - 31 год. Его супруга Юлия младше своего мужа всего на год. Сейчас они воспитывают двух чудесных детей: семилетнюю Олесю и двухлетнего Ваню.

В 2011 году у главы семьи возникла идея составить свою родословную, жизнью предыдущих поколений семьи уже заинтересовались и его дети Олеся и Ваня. Фото: Предоставлено героями публикации

Михаил работает механиком в Кирово-Чепецком филиале АО «Газпром газораспределение Киров» и успевает еще преподавать ПДД в автошколе. Юлия – экономист по образованию и мама по призванию. Сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком, и своим детям посвящает большую часть времени.

ШЕСТЬДЕСЯТ ПИСЕМ ИЗ АРМИИ

Идея участия в престижном конкурсе принадлежала главе семьи. Кроме документов, нужно было предоставить жюри сведения о достижениях и успехах детей и родителей, а еще рассказать об участии в различных мероприятиях. Процесс захватил обоих супругов.

Как говорит Юлия, они тщательно готовили видеоролик, разыскивали фотографии, грамоты и благодарности, готовили описание традиций семьи. О победе и не думали, но она стала весьма приятной неожиданностью.

Познакомились Юлия и Михаил еще в школьные годы. Они учились в одной школе с разницей в один год, но познакомились только в старших классах.

- Подружились, присмотрелись друг к другу, потом полюбили, - вспоминает Юлия. – Я ждала его из армии.

Михаил вспоминает: когда уходил в армию, сотовыми телефонами пользоваться было запрещено. Около 60 писем было написано за время прохождения службы.

В 2013 году поженились, Юлии тогда было 23 года, Мише – 24. Молодые люди до свадьбы хорошо успели друг друга узнать, поэтому, когда создали семью, у них не было ни потрясений, ни бытовых разногласий.

РОДОСЛОВНАЯ ВПЛОТЬ ДО ШЕСТОГО КОЛЕНА

У семьи есть свои увлечения, и притом достаточно необычные. К примеру, Михаил тяготеет к технической науке - это важная составляющая его жизни. Сейчас он готовится защищать диссертацию.

Однако не наукой единой! Девять лет назад, в 2011 году, у Михаила возникла идея составить свою родословную - генеалогическое древо семьи. Загоревшись этой мыслью, он стал устанавливать, какие люди могли быть его родственниками, и начал собирать информацию о них. Письма, документы, воспоминания - все пошло в ход. Помощь старших родственников также оказалась неоценимой. Сейчас Михаил дошел уже до шестого колена в своем роде, и в альбоме родословной - множество уникальных фотографий и перенесенная на бумагу бесценная память. По признанию главы семьи, найти информацию очень непросто. Помимо этого, ведет Михаил и еще один альбом - под названием «Участники Великой Отечественной войны». Благодаря собранной от родственников информации члены семьи теперь знают, что среди их близких было почти 40 фронтовиков, защищавших Родину в те страшные годы.

Пишут Смольниковы и собственную историю. С 2006 года, с момента их знакомства, они ведут семейные альбомы, которых накопилось уже четыре тома. В них вся история любви Юлии и Михаила «записана» на памятных фотографиях. Свадебный альбом - отдельный, и его на каждую годовщину просматривают всей семьей. По признанию Юлии, ее любимые снимки - те, на которых запечатлены ее дети.

- В них содержится очень трогательная информация о первом годе жизни: первая улыбка, первый зуб, шаг, слово и другие незабываемые моменты, которые каждый раз перечитываем и пересматриваем с трепетом и любовью, - рассказывает Юлия.

Большой ценностью Михаил и Юлия считают поддержку старшего поколения. Фото: Предоставлено героями публикации

ГЛАВНОЕ ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ ДОСТОЙНО И ИНТЕРЕСНО

- Необходимо понимать, что все и сразу не бывает, - добавляет Михаил. - Надо строить свою жизнь по кирпичику, а то и по камушку. Не стоит надеяться, что сразу будет и квартира, и машина, и садик для детей рядом с домом, и школа, какую захочешь.

Своим детям Смольниковы хотят дать всестороннее развитие, чтобы им было проще в будущем. Самое главное, чего им желает Михаил - мирного неба над головой, отсутствия войн и кровопролитных революций. Что же до образования, здесь родители более лояльны.

- Я согласен с высказыванием: «Мало иметь высшее образование - нужно иметь хотя бы среднее соображение и начальное воспитание», - говорит глава семьи. - Сейчас ценность высшего образования несколько стерлась: его получают заочно все, кто захочет. Хотя и недооценивать его важность нельзя.

Юлия разделяет позицию мужа. Как она полагает, можно потратить на обучение пять лет, или даже больше, а потом не найти работу по своей специальности с достойной оплатой. Или, того хуже, понять, что это «не твое». Отличный вариант, когда ты после школы чувствуешь свое призвание и получаешь высшее образование. В противном случае техникум - неплохой вариант, чтобы набраться опыта и окончательно определиться с будущей профессией.

Самое главное, считает Михаил - прожить жизнь достойно и интересно, ведь она у человека одна. И с ним, пожалуй, нельзя не согласиться.

СПРАВКА «КП»

Михаил Владимирович и Юлия Андреевна Смольниковы создали семью в 2013 году. Свое решение называют осознанным, детей планировали и ждали. Большой ценностью считают поддержку старшего поколения. Внутри семьи большую роль играют взаимоуважение, умение идти на компромисс, слушать и слышать друг друга. Важным достижением своей семьи считают принятие интересов и увлечений всех ее членов, стараются расти и развиваться в разных сферах, всегда готовы прийти на помощь близким. Самым счастливым моментом в своей жизни называют рождение детей.