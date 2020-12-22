Бывший сити-менеджер Кирово-Чепецка уехал работать в Пермский краи

Михаил Шинкарев начал службу в администрации Кирово-Чепецка в 2004 году в качестве заместителя начальника управления образование. Фото: vk.com/public163812926

С 21 декабря бывший сити-менеджер Кирово-Чепецка Михаил Шинкарев указом главы города Березники (Пермский краи - прим. Ред.) назначен заместителем главы администрации по социальным вопросам.

Ранее Михаил Шинкарев принял решение покинуть свой пост в Кирово-Чепецке. Об этом он сообщил 14 декабря на совещании с руководителями подразделений. Сейчас городом управляет Игорь Гагаринов, который до этого трудился первым заместителем.

СПРАВКА «КП»

Михаил Анатольевич имеет два высших образования: педагогическое и юридическое. Работал в администрации города Кирово-Чепецка: в 2006 году возглавил управление образования, затем занимал должности заместителя главы и первого заместителя главы администрации. С 2015 по 2020 годы являлся главой администрации города Кирово-Чепецка.