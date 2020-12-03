В Кирове снесли кафе в сквере Трудовой славы

Собственник должен был снести кафе в течение двух месяцев. Фото: admkirov.ru

В Кирове собственник кафе в сквере Трудовой славы, спустя несколько месяцев судебных разбирательств, самостоятельно снес здание. Ранее решением Арбитражного суда объект был признан самовольной постройкой. Владельцу установили двухмесячный срок для сноса кафе. Однако он проигнорировал данное решение. После чего в кафе неожиданно произошел пожар - сгорели мансарда и обрешетка крыши, а также закоптились стены, пол и потолок в помещении на первом этаже.

- Поскольку решение суда не было исполнено, документы направили в службу судебных приставов для принудительного исполнения, - прокомментировали в территориальном управлении по Октябрьскому району, - В рамках исполнительного производства собственник объекта самостоятельно осуществил его снос, полностью очистив земельный участок от строительного мусора 30 ноября.

Собственник полностью очистил земельный участок от строительного мусора. Фото: admkirov.ru

Известно, что в 2016 году собственник получил разрешение на установку в сквере нестационарного торгового объекта. Однако в 2019 году выяснилось, что вместо НТО владелец построил объект капитального строительства.

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