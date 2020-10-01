В Кирове снесут кафе в «Сквере Трудовой славы»

Вместо НТО владелец построил объект капитального строительства. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжает работать незаконно построенное кафе в «Сквере Трудовой славы». В городской мэрии рассказали, что решением Арбитражного суда объект признан самовольной постройкой. Собственнику был установлен двухмесячный срок для сноса кафе. Однако владелец проигнорировал данное решение.

- В отношении владельца кафе возбуждено исполнительное производство, итогом которого будет ликвидация самовольной постройки, - сообщили в пресс-службе администрации.

Известно, что в 2016 году собственник получил разрешение на установку в сквере нестационарного торгового объекта. Однако в 2019 году выяснилось, что вместо НТО владелец построил объект капитального строительства.

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