В Кирове снесут кафе в «Сквере Трудовой славы»

Вместо НТО владелец построил объект капитального строительства. Фото: admkirov.ru
В Кирове продолжает работать незаконно построенное кафе в «Сквере Трудовой славы». В городской мэрии рассказали, что решением Арбитражного суда объект признан самовольной постройкой. Собственнику был установлен двухмесячный срок для сноса кафе. Однако владелец проигнорировал данное решение.
- В отношении владельца кафе возбуждено исполнительное производство, итогом которого будет ликвидация самовольной постройки, - сообщили в пресс-службе администрации.
Известно, что в 2016 году собственник получил разрешение на установку в сквере нестационарного торгового объекта. Однако в 2019 году выяснилось, что вместо НТО владелец построил объект капитального строительства.
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