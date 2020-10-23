В незаконно построенном кировском кафе, подлежащем сносу, произошел пожар

Здание тушили четыре пожарных расчета. Фото: скриншот с видео vk.com/zlo43

В кафе-шашлычной, незаконно построенном в Сквере Трудовой славы, произошел пожар. Информация об этом появилась в паблике «Злой Кировчанин». Анонимный житель города прислал видео горящего здания в группу.

Напомним, кировский арбитражный суд признал это самое кафе незаконной постройкой и дал два месяца на его снос. Однако владелец заведения проигнорировал требование. В результате в его отношении возбудили исполнительное производство, итогом которого должна стать ликвидация кафе.

В комментариях под постом с кадрами немедленно появились ехидные комментарии по этому поводу.

- Не хотят сносить, тогда пусть горят.

- Удивительное совпадение, хотели снести и вуаля…

- Владельцу либо помогли, либо сам спалил.

- По страховке отмутить решили...

В пресс-службе ГУ МЧС по региону «Комсомолке» уточнили, что пожар в кафе действительно произошел. К счастью, в огне никто не пострадал. Сигнал поступил в два часа ночи. Как сообщает ведомство, в кафе сгорели мансарда и обрешетка крыши, а также закоптились стены, пол и потолок в помещении на первом этаже. Здание тушили четыре пожарных расчета. Сейчас причина возгорания устанавливается.