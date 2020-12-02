Коронавирус в Кировской области: за минувшие сутки в регионе выявлено 245 случаев заражения COVID-19

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 156 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 2 декабря.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 245 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровело 655 жителей области, в том числе 344 выписаны домой из инфекционных стационаров.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 4045 пациентов, у 3551 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3108 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 494 жителя области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 117 пациентов с коронавирусом, 24 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 39 жителей области с «диагностическими» пневмониями, 5 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 198 (+2). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 2 декабря не предоставил.

В амбулаторных условиях проходят лечение 10375 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 23709 человек, из которых более 6000 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 128000 человек.

В Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.