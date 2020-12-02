Коронавирус в Кировской области, последние новости на 2 декабря 2020 года: выписано более 18 тысяч рецептов на бесплатные лекарственные препараты

Звонок на номер 122 справочной службы по COVID-19 можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 2 декабря:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 244 случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

- 641 житель области выздоровел, в том числе 252 человека выписались из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения болезнь побороли 14427 жителей области.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4104 пациента; у 3573 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3173 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 531 жителя области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение:

- 119 человек c диагнозом «коронавирус» и 40 пациентов с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключено 25 заболевших новой инфекцией и 6 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 9828 пациентов. На домашнем карантине находятся 24238 человек, из них свыше 6000 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 127000 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 196 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 2 декабря не предоставил.

В Управлении Роспотребнадзора по Кировской области сообщили, что с 1 августа текущего года на территорию региона из-за границы прибыло более 8 тысяч человек. Согласно санитарному законодательству, они должны сразу сдать тест на COVID-19 и в течение трех дней разместить результаты на Едином портале государственных и муниципальных услуг. И до получения результатов исследования соблюдать режим самоизоляции. Но 350 из них не выполнили требования и были приглашены в Роспотребнадзор для составления протокола об административной ответственности. В итоге управление составило 189 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (штраф от 15 до 40 тысяч рублей). В настоящее время за нарушение санитарных требований суды выписали штрафы на общую сумму 112 тысяч 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении.

С 1 декабря в нашем регионе создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что новый номер объединил call-центры ряда медицинских учреждений, а также действующие в области «горячие линии» по вопросам коронавируса.

- По номеру 122 родственники могут получить информацию о состоянии здоровья пациентов инфекционных госпиталей, - сообщили в правительстве. - Кроме того, по нему можно узнать о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, введенных на территории региона ограничениях и ознакомиться с другой справочной информацией.

Но другие действующие номера остаются актуальными. Получить информацию по профилактике коронавируса можно также по номеру: 8-800-100-43-03.

Напомним, что медицинскую помощь больным с коронавирусом в регионе оказывают в 19 инфекционных госпиталях. По данным регионального Минздрава, среднесуточно число лабораторных исследований на COVID-19 увеличено на 30%. Так, за прошедшие сутки лаборатории региона выполнили почти 5000 тестов на COVID-19.

В течение двух недель в регионе выписано 18026 рецепта на бесплатные лекарственные препараты, а 11942 человека уже получили по ним медикаменты.

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