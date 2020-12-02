Ремонт улицы Мелиораторов в Кирово-Чепецке: прокуратура направила материалы в региональные УФАС и СК РФ

Работы проводились АО «Вятавтодор» с привлечением специальной техники АО «Гордормостстрой». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неудачное освоение федеральных средств или устные договоренности. История с ремонтом улицы Мелиораторов в Кирово-Чепецке набирает новые обороты. В настоящее время в данной ситуации придется разобраться следователям из местного СК РФ, которые получили материалы прокурорской проверки. И к счастью или к сожалению для кого-то надзорное ведомство смогло отыскать ряд существенных нарушений. По всей видимости теперь достанется всем. Но для начала по порядку.

В конце октября журналисты из портала Chepetsk.ru обратили внимание на ремонт улицы Мелиораторов. К своему большому удивлению, найти тендер или хоть какие-то документы на проведение работ в открытом доступе они не смогли. В связи с этим Общественная палата Кировской области обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту с привлечением к ответственности представителей администрации и подрядной организации.

В прокуратуре не стали откладывать обращение в «долгий ящик». Выяснилось, что АО «Вятавтодор» с привлечением специальной техники АО «Гордормостстрой» в период с 19.10.2020 по 30.10.2020 выполнило работы по ремонту участка автомобильной дороги по улице Мелиораторов от поста ГИБДД до улицы Ленина в городе Кирово-Чепецке. При этом указанные работы основывались лишь на устной договоренности между МКУ «ДЭС» и АО «Вятавтодор». Муниципальный контракт же на ремонт дороги не заключался, а оплата выполненных работ до настоящего времени не произведена.

- С целью придания законности выполнению работ 5 ноября было размещено извещение в единой информационной системе закупок о проведении электронного аукциона, - сообщили в прокуратуре. - Но на следующий день на указанном ресурсе появилось извещение об отмене аукциона.

Таким образом, должностными лицами МКУ «ДЭС» допущено нарушение требований законодательства о контрактной системе. 16 ноября 2020 года прокурор внес представление в адрес главы администрации МО «Город Кирово-Чепецк». Материалы проверки также направлены в УФАС и СК РФ по Кировской области.