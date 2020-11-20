В Кирово-Чепецке неизвестные спалили автомобиль редактора новостного портала

В результате инцидента полностью выгорел моторный отсек автомобиля. Фото: chepetsk.ru

Ночью 20 ноября в Кирово-Чепецке трое неизвестных мужчин подожгли автомобиль Peugeot, принадлежащий редактору новостного портала Чепецк.РУ. В результате инцидента полностью выгорел моторный отсек автомобиля.

По факту поджога автомобиля возбуждено уголовное дело. Фото: chepetsk.ru

В редакции издания Чепецк.РУ не исключают, что поджог связан с журналисткой деятельностью.

- Это далеко не рядовой, но распространенный в нашей стране способ заставить замолчать неугодные медиаресурсы, - сообщили в Чепецк.РУ. - Потенциальные поводы в изобилии. В этом году количество странностей в городе достигло максимума: нерадивые подрядчики, загадочные неуловимые дорожники, происшествия на предприятиях, необъяснимые операции с муниципальными контрактами, бизнесмены «с понятиями» и прочее - обо всем этом Чепецк.РУ рассказывал и будет рассказывать первым.

В пресс-службе МВД сообщили, что по факту поджога автомобиля возбуждено уголовное дело.

- При получении информации от сотрудников МЧС на место выехала следственно-оперативная группа МО МВД России «Кирово-Чепецкий», - сообщили в ведомстве. - Были выявлены признаки умышленного поджога. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Полицейские устанавливают личности подозреваемых.