Коронавирус в Кировской области: за минувшие сутки в инфекционном госпитале скончался еще один человек

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 4104 пациента. Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 1 декабря.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 244 случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровел 641 житель области, в том числе 252 выписаны домой из инфекционных стационаров.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 4104 пациента, у 3573 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3173 человека болезнь осложняется пневмонией. Еще у 531 жителя области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 119 пациентов с коронавирусом, 25 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 40 жителей области с «диагностическими» пневмониями, 6 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 196 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 1 декабря не предоставил.

В амбулаторных условиях проходят лечение 9828 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24238 человек, из которых более 6000 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 127000 человек.

В Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. Звонок по нему можно сделать бесплатно как с мобильного, так и стационарного телефона.

- На линии родственники могут получить информацию о состоянии здоровья пациентов инфекционных госпиталей, - сообщили в правительстве. - Кроме того, по этому номеру можно узнать о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, введенных на территории региона ограничениях и ознакомиться с другой справочной информацией.