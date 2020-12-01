Коронавирус в Кировской области, последние новости на 1 декабря 2020 года: за минувшие сутки выздоровели более тысячи человек

За прошедшие сутки лаборатории региона выполнили 4 880 исследований на COVID-19. Фото: Виталий ТИМКИВ

Оперштаб Кировской области представил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в регионе на 1 декабря:

- за минувшие сутки в регионе выявлено 243 случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания;

-1056 жителей области выздоровели, в том числе 70 человек выписались из инфекционных стационаров. За весь период наблюдения болезнь поборол 15161 житель области.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находятся 4084 пациентов; у 3589 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3357 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 505 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации проходят лечение: - 116 человек c диагнозом «коронавирус» и 38 пациентов с пневмониями;

- к аппаратам ИВЛ подключено 25 заболевших новой инфекцией и 4 больных с пневмонией.

Амбулаторно лечатся 9156 пациентов. На домашнем карантине находятся 24072 человек, из них свыше 6000 - дети. Заболевших среди них нет. За весь период наблюдения с карантина сняли более 126000 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 195 (+1). За прошедшую неделю в инфекционных госпиталях скончалось пять человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,09% (средний по России - 1,75%). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 1 декабря не предоставил.

Уже две недели в регионе бесплатно выдают медикаменты тем, кто лечится амбулаторно. В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что на 1 декабря врачи выписали 17294 рецепта и 11670 человек уже получили по ним лекарства. Учитывая, что заболевшие должны соблюдать карантин, препараты им домой приносят медики, волонтеры, соцработники или родственники тех, кто лечится дома.

Помимо этого, согласно санитарному законодательству, все прилетающие в Россию из-за границы должны сдать тест на COVID-19 и в течение трех дней разместить результаты обследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг. И до получения результатов исследования они должны соблюдать режим самоизоляции.

В Управлении Роспотребнадзора по Кировской области сообщили, что с 1 августа текущего года на территорию региона прибыло более 8 тысяч человек. 350 из них не выполнили требования и были приглашены для составления протокола об административной ответственности. В итоге управление составило 189 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (штраф от 15 до 40 тысяч рублей). В настоящее время за нарушение санитарных требований суды выписали штрафы на общую сумму 112 тысяч 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении.

Отметим, что несмотря на постановление правительства Кировской области от 20 ноября, запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, мероприятий с очным присутствием граждан в местах массового посещения до 14 января, власти Кирова планируют потратить 23 миллиона рублей на новогоднее оформление Театральной площади. Правда, уточняется, что эти средства также пойдут на оборудование четырех катков.

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