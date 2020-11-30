Коронавирус в Кировской области: за минувшие сутки в регионе выявлено 243 случая заражения COVID-19

Снято с карантина за весь период наблюдения более 126000 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 30 ноября.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлено 243 случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 1056 жителей области, в том числе 70 выписаны домой из инфекционных стационаров.

На лечении в инфекционных госпиталях сейчас находится 4084 пациента, у 3579 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3357 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 505 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся:

- 116 пациентов с коронавирусом, 25 из них - на искусственной вентиляции легких;

- 38 жителей области с «диагностическими» пневмониями, 4 из которых - на ИВЛ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 195 (+1). Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,09% (средний по России - 1,75%). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 30 ноября не предоставил.

В амбулаторных условиях проходят лечение 9156 пациентов. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 24072 человека, из которых более 6000 - дети, заболевших среди них нет.

Снято с карантина за весь период наблюдения более 126000 человек.

- Медицинскими организациями региона выписано 17294 рецепта на бесплатные лекарственные препараты, 11670 человек уже получили по ним лекарства, - сообщили в региональном оперштабе.