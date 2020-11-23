Гибель семьи в Фаленском районе: прокуратура Кировской области организовала проверку

Специалисты выясняют причину пожара. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокурор Кировской области Андрей Оборок поручил провести проверку по факту гибели семейной пары и двух детей в пожаре. Трагедия произошла в субботу, 21 ноября, около 23 часов. Огонь вспыхнул в частном жилом доме, расположенном в селе Николаево Фаленского района. В результате происшествия погибла семейная пара и их 10-летний сын, а также 8-летний племянник, который был у них в гостях.

- На место происшествия для координации действий правоохранительных и следственных органов выезжал первый заместитель прокурора Кировской области Дмитрий Шерстнев, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Специалисты выясняют причину пожара. Ранее в правительстве области уточнили, что семья была благополучной на учете в органах опеки не состояла. Известно, что родным погибшего ребенка окажут необходимую психологическую помощь.