В Кировской области в пожаре погибли двое взрослых и два ребенка

Огонь вспыхнул в частном жилом доме, расположенном в селе Николаево Фаленского района. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Фаленском районе произошел пожар, который унес жизни четырех человек, в том числе двух детей. В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

- 21 ноября около 23 часов в частном жилом доме, расположенном в селе Николаево Фаленского района, произошел пожар, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области. - В результате происшествия погибла семейная пара и их 10-летний сын. Также погиб 8-летний мальчик, который пришел к ним в гости.

В правительстве Кировской области уточнили, что ребенок, гостивший в доме, приходился погибшей женщине племянником.

- Семья благополучная, на учетах в органах опеки не состояла, - сообщили в областном правительстве. - Семья 8-летнего мальчика также была благополучной. Родственникам погибшего ребенка будет оказана необходимая психологическая помощь.

В пресс-службе МЧС по Кировской области сообщили, что на данный момент огонь ликвидирован. На месте происшествия работают специальные службы, которые проводят разбор. Кроме того, следователи-криминалисты пытаются установить причину пожара.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего в Фаленском районе, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетние, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщили в ведомстве.