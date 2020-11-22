В Кировской области в пожаре погибли двое детей

Огонь вспыхнул в частном жилом доме, расположенном в селе Николаево. Фото: Александр ГЛУЗ

В Фаленском районе произошел пожар, который унес жизни четырех человек, в том числе двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Трагедия произошла в субботу, 21 ноября, около 23.00 . Огонь вспыхнул в частном жилом доме, расположенном в селе Николаево Фаленского района. В результате происшествия погибла семейная пара и их 10-летний сын, а также погиб 8-летний мальчик, который был у них в гостях.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются причины пожара.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего в Фаленском районе, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетние, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщили в ведомстве.