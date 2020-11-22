Появились подробности гибели семьи при пожаре в Кировской области

Огонь вспыхнул в частном жилом доме, расположенном в селе Николаево Фаленского района. Фото: 43.mchs.gov.ru

В субботу, 21 ноября, в частном жилом доме, расположенном в селе Николаево Фаленского района произошел пожар, который унес жизни четырех человек, в том числе двух детей. В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

В региональном правительстве сообщили, что в результате происшествия погибла семейная пара и их 10-летний сын, а также 8-летний племянник, который был у них в гостях.

- Семья благополучная, на учетах в органах опеки не состояла, - сообщили в областном правительстве. - Семья 8-летнего мальчика также была благополучной. Родственникам погибшего ребенка будет оказана необходимая психологическая помощь.

На место происшествия выехал глава Фаленского района. В пресс-службе МЧС по Кировской области сообщили, что на данный момент огонь ликвидирован. Сейчас специальные службы проводят разбор, а следователи-криминалисты устанавливают причину пожара.