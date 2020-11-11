В Кирове Октябрьский рынок остался без центрального павильона

В течение десяти дней подрядная организация демонтировала аварийное здание. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается масштабная реконструкция Октябрьского рынка. В настоящее время рабочие закончили снос старого павильона. В процессе было задействовано десять человек и три единицы спецтехники.

- В течение десяти дней подрядная организация демонтировала аварийное здание и вывезла весь строительный мусор, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Сейчас на его месте ровная площадка, на которой уже в текущем году планируется начать возведение нового торгового павильона.

Ранее руководитель Центрального рынка Арам Чатинян рассказал, что еще в 2019 году была создана концепция реконструкции рынка. Согласно проекту, на его территории появится новый торговый комплекс под крышей. Помещение будет рассчитано на 3000 квадратных метров. Помимо этого, создадут и парковочные места для 95 автомобилей.

Завершить работы планируют в сентябре 2021 года.

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