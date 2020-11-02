В Кирове сносят главное здание Октябрьского рынка

В минувшие выходные рабочие приступили к сносу объекта. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается масштабная реконструкция Октябрьского рынка. В течение октября на главном торговом павильоне провели подготовительные работы: в здании разобрали и вывезли все коммуникации. В минувшие выходные рабочие приступили к сносу объекта. Демонтировать здание планируют в течение двух недель.

- Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности, строительная площадка ограждена забором и сигнальными лентами, - сообщили в пресс-службе городской мэрии. - В процессе задействованы более 10 человек и 3 единицы спецтехники.

Ранее руководитель Центрального рынка Арам Чатинян рассказал, что еще в 2019 году была создана концепция реконструкции рынка. Согласно проекту, на его территории появится новый торговый комплекс под крышей. Кроме того, будут предусмотрены и парковочные места для машин.

Проект реконструкции Октябрьского рынка. Фото: admkirov.ru

В павильоне первый этаж планируют отвести под торговлю продовольствием, а второй - под вещевые точки. Кроме того, внутри корпуса расположатся детские площадки и фудкорт. В новом здании задействуют 3100 квадратных метров площади.

- Все предприниматели о готовящейся реконструкции предупреждены заранее, - подчеркнул Арам Чатинян. - Сейчас им предлагаются альтернативные торговые площадки, в основном на Центральном рынке.

Строительство нового комплекса может начаться уже весной 2021 года.

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