Центральный рынок в Кирове готовят к реконструкции

Так будет выглядеть, по задумке, новый павильон Центрального рынка. Фото: admkirov.ru

Кировский Центральный рынок готовится к реконструкции. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на месте старого павильона планируется построить современный двухэтажный торговый комплекс.

Сейчас в нем уже прекратили продажи, и помещения освобождают от оборудования, а коммуникации начали демонтировать. Часть торговых мест вынесли на открытую площадку. Вскоре старое здание должны снести, а при благоприятных погодных условиях строительство нового начнется уже в текущем году.

В новом павильоне первый этаж планируют отвести под торговлю продовольствием, а второй - под вещевые точки. Кроме того, внутри корпуса расположатся детские площадки и фудкорт. В новом здании задействуют 3100 квадратных метров «полезной» площади.