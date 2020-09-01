В Кирове может появиться новый торговый комплекс

Проект реконструкции Октябрьского рынка. Фото: admkirov.ru

Руководитель Центрального рынка Арам Чатинян рассказал, что новый торговый комплекс появится на месте Октябрьского рынка, который расположен по адресу: улица Розы Люксембург, 86.

Еще в 2019 году была создана концепция реконструкции рынка. Согласно проекту, на его территории появится новый торговый комплекс под крышей. Кроме того, будут предусмотрены и парковочные места для машин.

Снос старого павильона Октябрьского рынка планируют начать в конце сентября. А строительство нового комплекса может начаться уже весной 2021 года.

- Все предприниматели о готовящейся реконструкции предупреждены заранее, - подчеркнул Арам Чатинян. - Сейчас им предлагаются альтернативные торговые площадки, в основном на Центральном рынке.

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