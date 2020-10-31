Дело о пожаре, в котором погибли четверо детей в Кировской области, на контроле у председателя Следкома России

Пожар вспыхнул в пятницу, 30 октября, в многоквартирном доме в деревне Ложкари Юрьянского района. Фото: kirov.sledcom.ru

Председатель Следкома РФ поручил руководству регионального ведомства пояснить обстоятельства пожара в Юрьянском районе, который унес жизни четырех детей. Также он поставил уголовное дело на контроль в центральном аппарате. Об этом сообщили в областном СК.

Напомним, пожар вспыхнул в пятницу, 30 октября, в многоквартирном доме в деревне Ложкари Юрьянского района. В нем погибли четыре мальчика возрастом от 8 месяцев до 4 лет. Родителей в этот момент не было дома.

Оказалось, что семья состояла на учете в органах системы профилактики с 2019 года. Следователи завели уголовные дела по двум статьям УК РФ.