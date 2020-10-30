В Кировской области в пожаре погибли четверо детей

Пожар произошел в квартире трехэтажного дома на улице Исаковской. Фото: kirov.sledcom.ru

Ужасная трагедия произошла вечером, 30 октября, в деревне Ложкари Юрьянского района Кировской области. В квартире трехэтажного дома на улице Исаковской произошел пожар, который унес жизни четверых детей в возрасте от 8 месяцев до 4 лет.

Как сообщил наш источник, 24-летняя мать регулярно злоупотребляет алкоголем. На место происшествия пришла, когда дети уже погибли. Объяснить, почему она оставила малолетних сыновей одних, женщина не смогла. Где находится отец детей, неизвестно. Дверь квартиры была заперта на замок.

- На месте происшествия работает полиция, следователи, сотрудники МЧС, а также руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Максим Финченко и глава Юрьянского района, - сообщили в пресс-службе областного правительства. - Причины пожара выясняются.

Для координации действий правоохранительных и следственных органов на место происшествия также выехал прокурор Кировской области Андрей Оборок. Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального СК. Фото: kirov.sledcom.ru

По предварительной информации, дети были одни в момент происшествия. В настоящее время следователи выясняют, где находились родители. Известно, что семья состоит на учете в органах и учреждениях системы профилактики.

- Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2019 года за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: антисанитарные условия в квартире, отсутствие продуктов питания и постоянных заработков у родителей, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

По оперативной информации МЧС, для тушения пожара привлекались 14 человек и 4 единицы техники.

- В результате пожара в помещении комнаты обгорели стены на площади 9 квадратных метров, - сообщили в пресс- службе ведомства. - На данный момент пожар ликвидирован.

По результатам проверок будет принято решение о возбуждении уголовного дела.