По факту пожара, в котором погибли четверо детей, возбудили уголовное дело

Пожар, в котором погибли четыре мальчика возрастом от 8 месяцев до 4 лет, случился в многоквартирном доме на улице Исаковской. Фото: kirov.sledcom.ru

В Юрьянском районе завели уголовное дело по факту пожара, который унес жизни четверых детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Напомним, трагедия произошла вечером 30 октября в деревне Ложкари Юрьянского района. Пожар, в котором погибли четыре мальчика возрастом от 8 месяцев до 4 лет, случился в многоквартирном доме на улице Исаковской. Родителей в этот момент не было дома. Как выяснилось, семья состояла на профилактическом учете с 2019 года.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: «Оставление в опасности» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Расследование продолжается. Также проводится проверка органов системы профилактики.