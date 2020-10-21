Прокуратура Кировской области нашла более 130 нарушений в организации бесплатного питания школьников

Прокурорами выявлялись нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области для школьников с 1 по 4 класс организовано бесплатное горячее питание. Так, в нашем регионе для учащихся первой смены готовят завтрак, а для второй смены предусмотрен обед. На эти цели выделили 270 миллионов рублей.

Региональная прокуратура совместно с Роспотребнадзором проверили организацию питания в школах области. В пресс-службе ведомства рассказали, что сотрудники нашли многочисленные нарушения законодательства.

Так, в школах Арбажского и Оричевского района детей не обеспечили бесплатным горячим питанием. Так, в пгт. Арбаж классный руководитель не предупредил сотрудников пищеблока о возобновлении очного учебного процесса, а с 1 по 21 сентября в селе Суводи четыре ребенка не получали завтраки по вине администрации школы.

Не соблюдался рацион и вес порций в школах Белохолуницкого, Оричевского, Орловского, Слободского, Котельничского, Немского, Сунского, Лебяжского районов. В семи школах Орловского района не соблюдалась калорийность завтраков, а в меню отсутствовали свежие фрукты.

В школах Котельничского, Малмыжского, Оричевского, Юрьянского, Сунского, Белохолуницкого, Уржумского, Кикнурского, Верхнекамского, Тужинского, Кильмезского, Вятскополянского районов не осуществлялся должный контроль за поступающими продуктами, а также отсутствовала их маркировка.

В школах города Кирова, пгт. Тужа, пгт. Санчурск, Кирово-Чепецкого, Юрьянского районов не соблюдались условия хранения продуктов.

- В целом, по результатам проведенных проверок органами прокуратуры выявлено более 130 нарушений закона, - сообщили в пресс-службе ведомства. Для их устранения внесено 72 представления, в том числе министру образования Кировской области.

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