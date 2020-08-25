Школьников второй смены будут кормить обедом

Обед школьников будет состоять из супа, второго блюда и салата. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кировской области для школьников с 1 по 4 класс будет организовано бесплатное горячее питание. Так, в нашем регионе для учащихся первой смены будут готовить завтрак, а для второй смены предусмотрен обед. На эти цели выделили 270 миллионов рублей. Школы должны будут уложиться в полученные на питание средства.

До 1 сентября школы должны подготовить и выложить на своих сайтах двухнедельное меню. Так, ряд городских образовательных учреждений уже опубликовали примерный рацион школьников на следующий учебный год. Согласно опубликованному меню, в основном завтрак будет состоять из различных каш. Масса такой порции - 200 граммов. Из напитков планируют давать чай, какао, кофейный напиток на молоке и различные компоты. Вдобавок школьники получат бутерброд с сыром, ветчиной, колбасой и т. п. Энергетическая ценность такого рациона составляет примерно 500 ккал.

Обед школьников будет состоять из супа, второго блюда и салата, а также из напитка. Его энергетическая ценность составит примерно 1300 ккал.

Подробно ознакомиться с меню можно на сайтах школ.

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