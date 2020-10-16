Роспотребнадзор нашел нарушения в организации питания школьников в Кировской области

В некоторых школах нарушилась технология приготовления блюд, а посуда была в ненадлежащем состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области для школьников с 1 по 4 класс организовано бесплатное горячее питание. Так, в нашем регионе для учащихся первой смены готовят завтрак, а для второй смены предусмотрен обед. На эти цели выделили 270 миллионов рублей.

В сентябре-октябре текущего года сотрудники регионального Роспотребнадзора совместно с прокуратурой проверили организацию питания в школах Кировской области. Специалисты посетили 64 образовательных учреждения и нашли ряд нарушений. Так, в некоторых школах не брались суточные пробы продукции. В складских и холодильных помещениях отсутствовали приборы по измерению температуры и влажности, а также не соблюдались условия хранения овощей. Помимо этого, нарушилась и технология приготовления блюд, а посуда была в ненадлежащем состоянии.

- По итогам проверок информация доведена до прокуратуры для принятия мер, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Контроль за организацией питания в социальных учреждениях Кировской области продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте