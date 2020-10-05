«Тупик вятской урбанистики»: вокруг памятника «Кировчане - фронту» установят ограждения

Рабочие также установят новые бордюры. Фото: vk.com/public189932828

Горожане обратили внимание на новые ограждения, которые возводят вокруг памятника «Кировчане - фронту» на Октябрьском проспекте. Жители обеспокоены тем, что не смогут переходить дорогу в привычном для себя месте. Более того, забор скроет барельефы на монументе и тем самым испортит внешний облик города.

На опубликованных фотографиях в группе «Архитектура и урбанистика в Кирове» заметно, что ограждения будут выполнены в том же стиле, что и установленные ранее. Кроме того, рабочие установят новые бордюры.

Отметим, что мнения кировчан разделились. Одни жители города уверены, что ограждения сделают из монумента «кладбищенский памятник». Активисты также считают, что данное решение ущемлять права пешеходов и велосипедистов.

- На разделительной полосе машины паркуют и перебегают дорогу и это никого не беспокоит, - написал возмущенный кировчанин в социальной сети. - Опять администрация расписалась в том, что к безопасности заборы не имеют отношения.

Однако большая часть комментаторов уверена, что ограждения смогут обезопасить данный участок дороги.

- Делают для того, чтобы никто там дорогу не перебегал, - написал горожанин. - Участок для автомобилистов непростой, так будет лучше.

Напомним, что летом городские власти окружили серыми заборами пруд в парке им. Кирова.

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