В Кирове продолжат устанавливать «серые заборы»

В 2020 году новые ограждения появятся на двух участках. Фото: admkirov.ru

Во вторник, 8 сентября, в 17.00 в Кирове прошли публичные обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития Кирова до 2035 года. На нем кировчане смогли задать различные вопросы главе администрации города Кирова Дмитрию Осипову.

Дискуссия горожан с представителями власти возникла по поводу установки серых заборов в Кирове. Один из жителей напомнил Дмитрию Валерьевичу о его словах, сказанных в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Кирове». Тогда будущий глава администрации пообещал, что «такие конструкции мы больше размещать не будем, в таком формате точно». Более того, он заверил, что в текущем году новых ограждений в городе не появится: «все, что было в планах, установлено».

Однако горожан смутил аукцион, который появился на портале Госзакупок. Согласно опубликованным документам, новые ограждения появятся в Кирове на двух участках уже в текущем году. Отметим, что внешний вид их действительно изменится. Они будут оцинкованные и с новым дизайном.

Эскиз пешеходного ограждения. Фото: zakupki.gov.ru

Ответ главы администрации города на претензии горожан опубликовал паблик «Архитектура и урбанистика в Кирове».

- Главное - это безопасность. Барьерные ограждения в городе устанавливаться будут, - высказал свое мнение Дмитрий Осипов. - Никогда я не мог сказать, что их не будет. Формат их изменится.

Ситуация усложняется тем, что предписание на установку ограждений дает ГИБДД, и администрация города отказаться от них не может. Все заборы устанавливаются согласно ГОСТ 52289-2019 и ГОСТ 52766-2007.

Отметим, что «война» с заборами началась еще при бывшем главе администрации. Тогда по распоряжению Ильи Шульгина ограждения поменяли свой цвет с желтого на серый. А их количество Илья Вячеславович обещал свести к минимуму. К примеру, сити-менеджер заверил, что заборы демонтируют на аллее Октябрьского проспекта. Однако они там до сих пор стоят.

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