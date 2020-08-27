В Кирове серые заборы заменят на ограждения с новым дизайном

Новые ограждения появятся на двух участках. Фото: admkirov.ru

В Кирове планируют установить новые ограждения на двух участках. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

Согласно аукционной документации, новые ограждения будут изготовлены из оцинкованного металла. Они появятся на следующих участках дорог:

- ул. Горького от ул. Воровского до Комсомольской (cтоимость работ — 2 миллиона 726 тысяч рублей);

- ул. Производственная от ул. Московской до разворотного кольца Советского тракта (4 миллиона 292 тысячи рублей);

Еще на трех участках нанесут новую разметку и установят дорожные знаки:

- ул. Потребкооперации от железнодорожного переезда до разворотного кольца Советского тракта (506 тысяч рублей);

- ул. Сурикова от ул. Воровского до ул. Некрасова (521 тысяча рублей);

- ул. Щорса от АЗС до знака «Киров» (1 миллион 368 тысяч рублей).

В целом работы по повышению безопасности дорожного движения обойдутся областному и местному бюджету в 9 миллионов 415 тысяч рублей. В их стоимость будут входить: пешеходные ограждения, опоры для дорожных знаков, нанесение разметки и т. д. Стоит отметить, что у ограждений будет новый дизайн.

Эскиз пешеходного ограждения. Фото: zakupki.gov.ru

Контрактом определен и срок окончания работ - 15 декабря.

Напомним, в середине мая текущего года Глава администрации города Дмитрий Осипов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Кирове» заявил, что серые заборы больше не будут появляться в городе.

- Я в этом плане солидарен с горожанами, мне не нравятся эти ограждения, - заявил Дмитрий Осипов. - Это же безликие серые конструкции. А мы говорим о чем? О том, что выйдя на улицу, мы должны радоваться красоте этого города. Мы этот вопрос без внимания не оставим. Такие конструкции мы больше размещать не будем, в таком формате точно. Будем конкретно по каждому перекрестку разбираться, смотреть, решать, что с ним делать. Будем искать другие формы обеспечения безопасности дорожного движения. Это один из самых простых способов — взять и все огородить.

Действительно, Дмитрий Валерьевич сдержал свое обещание. Теперь заборы будут оцинкованные и с новым дизайном.

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