Кировская «Родина» заключила контракт с новым полузащитником

Александр Гаврилов продолжит карьеру в «Родине». Фото: vk.com/hcrodinakirov

В понедельник, 28 сентября, хоккейный клуб «Родина» официально подтвердил информацию о подписании контракта с новым игроком. Александр Гаврилов усилит команду на позиции полузащитника. В пресс-службе клуба рассказали, что контракт рассчитан на один год.

Александр Гаврилов родился в Плесецке в 1984 году. За свою хоккейную карьеру выступал в следующих командах: «Водник» Архангельск, «Север» Северодвинск, «Ракета» Казань, «Старт» Нижний Новгород, «Динамо-Казань», «Зоркий» Красногорск, «WP-35».

Ранее «Комсомолка» писала, что состав команды пополнили Денис Цыцаров и Роман Козулин.

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