Кировская «Родина» заключила контракты с двумя полузащитниками
В среду, 1 июля, хоккейный клуб «Родина» сообщил, что завершил переговоры с полузащитниками Денисом Цыцаровым и Романом Козулиным. Со спортсменами подпишут контракты сроком на один год.
Уточняется, что 38-летний полузащитник Денис Цыцаров ранее выступал за ульяновскую «Волгу», красногорский «Зоркий», шведский «Катринехольм» и иркутскую «Байкал-Энергию».
Денис Цыцаров - воспитанник ульяновского хоккея. Фото: vk.com/hcrodinakirov
30-летний Роман Козулин - уроженец Читы. Спортсмен играл за красногорский «Зоркий», кемеровский «Кузбасс», «Саяны-Хакасия», архангельский «Водник» и «Динамо-Казань».
ИСТОЧНИК KP.RU