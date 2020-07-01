2020-07-01T13:28:44+03:00
Спорт

Кировская «Родина» заключила контракты с двумя полузащитниками

Состав команды пополнили Денис Цыцаров и Роман Козулин
Анна КРЮКОВА
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Роман Козулин решил продолжить карьеру в «Родине». Фото: vk.com/hcrodinakirovРоман Козулин решил продолжить карьеру в «Родине». Фото: vk.com/hcrodinakirov
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В среду, 1 июля, хоккейный клуб «Родина» сообщил, что завершил переговоры с полузащитниками Денисом Цыцаровым и Романом Козулиным. Со спортсменами подпишут контракты сроком на один год.

Уточняется, что 38-летний полузащитник Денис Цыцаров ранее выступал за ульяновскую «Волгу», красногорский «Зоркий», шведский «Катринехольм» и иркутскую «Байкал-Энергию».

Денис Цыцаров - воспитанник ульяновского хоккея. Фото: vk.com/hcrodinakirov

Денис Цыцаров - воспитанник ульяновского хоккея. Фото: vk.com/hcrodinakirov

30-летний Роман Козулин - уроженец Читы. Спортсмен играл за красногорский «Зоркий», кемеровский «Кузбасс», «Саяны-Хакасия», архангельский «Водник» и «Динамо-Казань».

ИСТОЧНИК KP.RU

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