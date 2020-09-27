Хоккеисты ХК «Родина» приступили к тренировкам

Сейчас спортсмены тренируются в Кирове на льду дворца спорта «Союз». Фото: vk.com/hcrodinakirov

Подопечные Андрея Рушкина возобновили тренировочный процесс. Главный тренер команды поделился, что в плане на этот период значится ледовая подготовка, работа в тренажерном зале и кроссовые занятия. Сейчас спортсмены тренируются в Кирове на базе легкоатлетического манежа в «Вересниках», а также на льду дворца спорта «Союз».

Напомним, что 18 сентября команда завершила свое выступление в Кубке России.

- Считаю, что Кубок прошел неплохо, - поделился Андрей Рушкин. - В принципе, многие специалисты говорят, что «Родина» прогрессирует, и это радует.

В октябре «Родина» планирует принять участие в Кубке «Волга-Спорт-Арены».

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