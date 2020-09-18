ХК «Родина» завершил выступление в Кубке России

Начало матча подопечные Андрея Рушкина провалили полностью. Фото: vk.com/hcrodinakirov

В пятницу, 18 сентября, хоккеисты «Родины» в последний раз вышли на ульяновский лед в рамках Кубка России. Соперником нашей команды стал мурманский клуб «Мурман».

Начало матча подопечные Андрея Рушкина провалили полностью. Уже к 23 минуте встречи на табло горели цифры 0:4 в пользу мурманчан. Закончить первый тайм удалось со счетом 3:4. Голы забили: Олег Пивоваров, Евгений Леухин, Станислав Исмагилов.

Во втором тайме на 62 минуте мурманчане вновь увеличили преимущество - 3:5. Спустя минуту Олег Пивоваров сокращает отрыв делая его минимальным. На 82 минуте хоккеист «Родины» Дмитрий Кураев с передачи Егора Шицко устанавливает окончательный счет встречи - 5:5.

ХК «Родина» набирает 8 очков и занимает 5 место в групповом этапе Кубка России.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

11 сентября, «Водник» - «Родина» - 3:4;

12 сентября, «Ак Барс-Динамо» - «Родина» - 4:2;

13 сентября, «Строитель» - «Родина» - 2:6;

14 сентября, «Родина» - «Динамо» - 2:13;

16 сентября, «Волга» - «Родина» - 6:3;

17 сентября, «Родина» - «Старт» - 4:4;

18 сентября, «Родина» - «Мурман» - 5:5.

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