В Кировской области замы председателей профильных комитетов ОЗС смогут получать зарплату

На пленарном заседании депутаты рассмотрели 28 вопросов. Фото: zsko.ru

В четверг, 24 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. На нем депутаты рассмотрели вопрос о работе на постоянной основе председателей профильных комитетов ОЗС.

- Перечень комитетов и комиссий, руководители которых могут работать профессионально, будет предлагаться председателем ОЗС, - представил инициативу депутат Герман Гончаров. - Предлагается установить заместителю председателя комитета, комиссии должностной оклад в размере 50% от оклада Губернатора.

По мнению Германа Анатольевича, данный законопроект может улучшить качество работы комитетов. Однако с ним не согласился депутат Сергей Мамаев. Он предложил экономить бюджетные деньги.

- Зачем мы под кого-то должны выделять деньги? - подчеркнул депутат. - Вы цинично выходите с таким предложением, а для пенсионеров вы не можете найти даже копейки. Мы сегодня устанавливали прожиточный минимум в 8 тысяч рублей!

В итоге законопроект в окончательной редакции принят большинством депутатов.

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