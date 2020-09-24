Обманутым дольщикам окажут бесплатную юридическую помощь

Помощь будет оказываться при условии, что приобретаемое жилье является для граждан единственным.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 24 сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. На нем депутаты рассмотрели вопрос об оказании бесплатной юридической помощи участникам долевого строительства, которые включены в Единый реестр проблемных объектов. Отметим, что ранее законопроект поддержали на профильном комитете.
По словам докладчика Валерия Басюка, помощь будет оказываться при условии, что приобретаемое, строящееся жилье является для граждан единственным.
В итоге законопроект в окончательной редакции принят большинством депутатов.
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