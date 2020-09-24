Депутата ОЗС Кировской области признали виновным в расстреле собак

Суд признал депутата виновным и вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутату областного Заксобрания Вячеславу Ягдарову, расстрелявшему собак жителя Зуевского района, вынесли обвинительный приговор. Об этом сообщил региональный Следком.

Напомним, резонансное дело произошло под Новый год, 29 декабря 2019 года. Тогда депутат хладнокровно расстрелял двух собак местного жителя и охотника Андрея Рогачева. Мужчина подал заявление в полицию. Материалы проверки передали в Следственный комитет ввиду статуса Ягдарова. По их результатам приняли решение возбудить уголовное дело сразу по двум статьям: «жестокое обращение с животными» и «умышленное уничтожение чужого имущества».

В ходе расследования следователи собрали достаточно доказательств вины депутата. Сам он в совершенном так и не раскаялся.

Суд признал Ягдарова виновным и назначил наказание: штраф в размере 240 тысяч. Кроме того, депутат будет обязан заплатить охотнику компенсацию за материальный ущерб и моральный вред.