В Кирове износ автобусов достиг 92 %, а троллейбусов - 99,34 %

Автотранспортные предприятия планируют закупить 149 автобусов. Фото: vk.com/kpat43

В среду, 23 сентября, состоялось заседание экологического комитета Заксобрания. На нем был представлен доклад департамента городского хозяйства Кирова. Согласно отчету, на данный момент износ автобусов достиг 92 %, а троллейбусов - 99,34 %.

К 2024 году автотранспортные предприятия планируют закупить на условиях лизинга 149 автобусов на газомоторном топливе и 70 единиц троллейбусов. Сейчас заявка на получение скидки в размере 60% направлена в Минтранс России.

Напомним, что в Кировской области планируют создать единую транспортную компанию. Председатель правительства региона Александр Чурин рассказал, что новая компания будет работать и на область, и на город, и постепенно закроет собой все маршруты.

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