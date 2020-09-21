Единую транспортную компанию в Кирове планируют презентовать в 2021 году

Создание единой транспортной компании в Кирове продолжается. Фото: admkirov.ru

Объединенной транспортной компании в Кирове все-таки быть. Председатель правительства региона Александр Чурин заверил, что работа над ее созданием продолжается. Уже готова экономическая модель проекта, и сейчас разрабатывается транспортный оператор.

Новая компания будет работать и на область, и на город, и постепенно закроет собой все маршруты. На днях в Кирове презентовали автобусы, которые власти планируют закупить для создания единого транспортного оператора. К работе планируют привлечь и частников, чтобы вывести их из тени и предложить им свои условия.

Кировчанам пообещали хорошие, современные автобусы, раскрашенные в цвета области. Модель оплаты также будет меняться. По словам председателя правительства, проект продолжают пересматривать и корректировать в процессе работы. Презентовать единую транспортную компанию в Кирове планируют весной 2021 года.