В Кирове создадут единую транспортную компанию

Создать единую компанию планируют на базе АТП и КПАТ. Фото: vk.com/kpat43

В Кирове собираются создать единую транспортную компанию. Об этом сообщил председатель правительства области Александр Чурин во время встречи с журналистами.

Вопрос создания такой компании интересует город уже довольно давно. Планируется, что сделать это можно, объединив существующие ныне АТП и КПАТ.

На данный момент уже проработана маршрутная сетка, дана оценка затратам на создание компании. Предполагается, что потребуется порядка 600 новых машин - современных, на газомоторном топливе в Кирове и дизельном — в районах. Причем «чадящие ПАЗики» рассматривать не собираются — новые автобусы должны быть комфортабельными.

Сейчас ведутся переговоры с компаниями, которые уже долгое время занимаются пассажирскими перевозками. Приблизительный срок создания единой транспортной компании - 2021 год.