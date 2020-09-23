«Вы не справляетесь с обязанностями»: главу Кирова попросили уйти в отставку

Депутаты рассмотрели 11 вопросов основной повестки дня. Фото: duma.mo-kirov.ru

В среду, 23 сентября, в Кирове состоялось очередное пленарное заседание Гордумы. На нем народные избранники рассмотрели 11 вопросов. Основные из них коснулись изменения в правилах землепользования и застройки города, положениях о порядке учета муниципального имущества, а также в программе приватизации на 2020-2022 годы.

В конце встречи слово взял депутат Альберт Бикалюк. Он заявил, что руководство города не справляется со взятыми на себя полномочиями. По словам народного избранника, в Кирове существует ряд проблем, которые администрация даже не пытается решить. Среди них эпидемиологическая ситуация в городе, начало отопительного сезона, а также обеспечения детей горячим питанием в школах.

- Мне известно, что в ряде школ у педагогов выявили COVID-19. Однако на дистанционное обучение выводится максимум два ученика, которые сидели на уроках в непосредственной близости от учителя, - поделился народный избранник. - Остальным же школьникам даже тест на заболевание сделать невозможно. В это тревожной ситуации руководство города просто самоизолировалось.

Альберт Александрович обратил внимание и на кадровые проблемы в самой администрации. Так, до сих пор не создан резерв личного состава, а должность начальника управления градостроительства и архитектуры на протяжении нескольких месяцев остается вакантной.

- Я не буду предлагать кого-то посадить, но нам сегодня нужна компетентная, требовательная, небезразличная и максимально ответственная власть, - эмоционально заявил депутат. - Елена Васильевна, я вас прошу очень прагматично подойти к моему выступлению и добровольно сложить свои полномочия. Вы не справляетесь со взятыми на себя обязанностями.

Глава города поблагодарила Альберта Александровича за активное выступление, отметив, что была заявлена тема об эпидемиологической ситуации в городе. На этом пленарное заседание городской думы было окончено.

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