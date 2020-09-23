Коронавирус в Кировской области, последние новости на 23 сентября 2020 года: в регионе пройдут исследования новой вакцины от COVID-19

За минувшие сутки еще 66 кировчан заразились коронавирусом. Фото: Виталий ТИМКИВ

За минувшие сутки в Кировской области, по сообщению регионального Минздрава и оперштаба, в инфекционные стационары поместили еще 66 жителей региона, заразившихся коронавирусом. Выздоровели и выписались из инфекционных стационаров - 69 пациентов.

Таким образом, по состоянию на 23 сентября 2020 года с начала пандемии число госпитализированных больных в регионе достигло уже 8074 человек. Выздоровел 6690 жителей области. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области от новой инфекции за весь период скончались 123 человека. За минувшие сутки умер один пациент с диагнозом «коронавирус».

В инфекционных стационарах проходит лечение 1501 пациент с COVID-19. У 1338 человек из госпитализированных врачи диагностируют еще и пневмонию. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 32 заболевших. К аппаратам ИВЛ подключены 13 человек.

В ближайшее время в на базе кировского медицинского университета пройдут исследования новой вакцины от COVID-19. На сегодняшний день имеется 200 добровольцев, готовых к вакцинации. По словам ректора КГМУ Лева Железнова, их поместят на 16 дней в стационар клиники университета. Все пациенты буду находиться под наблюдением врачей.

Более того, на днях в Кировскую область поступит партия вакцины от COVID-19. По словам Дмитрия Александровича, вакцинация жителей региона будет происходить на добровольной основе.

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