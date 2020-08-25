Хоккейный матч «Родина» - «Динамо-Крылатское» отменен из-за коронавируса

На 25 августа у «Родины» была запланирована игра с «Динамо-Крылатское». Фото: vk.com/vsa73

19 августа наша команда отправилась в Ульяновск, где должна была сыграть несколько товарищеских игр перед началом сезона. На 25 августа у «Родины» была запланирована игра с «Динамо-Крылатское», но команды решили отменить встречу из-за вспышки COVID-19. Коронавирус был обнаружен у игроков и тренерского штаба ХК «Волга».

- Совместно с командой «Динамо-Крылатское», было принято решение об отмене матча, который должен был состоятся сегодня в 16:00 по местному времени на льду «Волга-Спорт-Арены», для минимизации рисков распространения COVID-19 и безопасности здоровья игроков в преддверии участия команды «Родина» в Кубке России 2020, - сообщили в пресс-службе ХК «Родина».

Сейчас остается непонятным состоятся ли другие запланированные игры. Согласно календарю, хоккеисты должны встретиться с динамовцами Москвы 27 августа, а 29 августа сыграть заключительный на данном сборе матч с хоккеистами «Ак Барс-Динамо» из Казани.

- Информацию о двух других контрольных матчах кировской «Родины» мы сообщим дополнительно, - рассказали в пресс-службе команды.

Напомним, что первый официальный турнир пройдет 10 сентября. Команде предстоит проверить свои силы в Кубке России. Наставник ледовой дружины Андрей Рушкин рассчитывал, что сбор в Ульяновске поможет команде подготовиться к первым официальным матчам.

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