«Твердая четверка с плюсом»: кировская «Родина» завершила первый предсезонный сбор

Главный тренер ХК «Родина» Андрей Рушкин рассказал, что первый подготовительный сбор пришлось сократить на неделю из-за переноса Кубка России. Фото: hc-rodina.ru

На прошлой неделе спортсмены ХК «Родина» завершили первый предсезонный сбор. Он был направлен на укрепление общефизической формы. В пресс-службе клуба сообщили, что сейчас хоккеисты тренируется на льду, а уже 19 августа команда отправится в Ульяновск. Там 25 августа подопечные Андрея Рушкина скрестят клюшки с хоккейным клубом «Динамо-Крылатское», 27 августа проверят свои силы с динамовцами Москвы, а 29 августа сыграют заключительный на данном сборе матч с хоккеистами «Ак Барс-Динамо» из Казани.

Главный тренер ХК «Родина» Андрей Рушкин рассказал, что первый подготовительный сбор пришлось сократить на неделю из-за переноса Кубка России на 10 сентября: «мы раньше вышли на лед «Дымки». За работу ребята заслужили твердую четверку с плюсом».

- В первую очередь хотелось бы сказать, чтобы все игроки этот сбор выдержали. Выполнили практически весь объем работы, который мы запланировали, - рассказал наставник ледовой дружины.

По словам Андрея Рушкина, сейчас важно посмотреть молодых игроков в деле. Оценить игру в обороне и в атаке.

- Этот мини-сбор в «Дымке» я считаю подготовкой к большому основному сбору в Ульяновске, где я уже должен объяснить ребятам, что хочу видеть, - поделился главный тренер ХК «Родина».

Первый официальный турнир пройдет 10 сентября. Команде предстоит проверить свои силы в Кубке России. Наставник команды Андрей Рушкин рассказал, что воспринимает его как подготовительный этап к чемпионату.

- Я должен посмотреть в деле всех хоккеистов, дать возможность поиграть молодым, понять, что они могут, - рассказал Андрей Рушкин. - Поэтому конкретной задачи, чтобы обыграть кого-то там нет. Я должен понять, кто что может. Постановка игры - это самое главное.

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