ХК «Родина» провел первую тренировку на льду

Прошедшая тренировка включала в себя разноплановые упражнения. Фото: vk.com/hcrodinakirov

Подопечные Андрея Рушкина провели более чем двухчасовую тренировку на льду. Она состоялась в понедельник, 10 августа, в стенах ледового дворца «Дымка». Напомним, что в текущем году команда готовится к предстоящему сезону в Кирове.

- Мы просмотрели всю техническую базу, которая есть здесь, проехали по стадионам и приняли решение, что будем работать над базовой составляющий команды в нашем городе, - поделился наставник команды.

По словам Андрея Рушкина, прошедшая тренировка включала в себя разноплановые упражнения. Такие занятия продлятся до 18 августа и будут сочетаться с кроссовой работой. А уже с 19 по 30 августа пройдет полноценный ледовый сбор в Ульяновске. Там 25 августа подопечные Андрея Рушкина скрестят клюшки с хоккейным клубом «Динамо-Крылатское», 27 августа проверят свои силы с динамовцами Москвы, а 29 августа сыграют заключительный матч на данном сборе с хоккеистами «Ак Барс-Динамо» из Казани.

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