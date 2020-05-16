Хоккеисты кировской «Родины» уходят в отпуск

16 Май 2020 2020-05-16T16:06:09+03:00

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Хоккеисты кировской «Родины» завершили весенний этап подготовки к соревнованиям. Подопечные Андрея Рушкина отправились в запланированный отпуск. Он продлится до середины июня.

Спортсмены рассказали, что надеются после отдыха приступить к полноценному тренировочному процессу. Напомним, что с начала карантина хоккеисты тренировались дома. Каждые четыре дня наставник вятской ледовой дружины присылал своим подопечным ролики с новыми заданиями.

Андрей Рушкин планирует провести летний сбор в Кирове. Напомним, что в прошлом году команда тренировалась в Саранске.

- Примерно в середине июня начнется двухнедельный втягивающий сбор. Затем с 6 июля команда выходит на базовый сбор, который будет проходить в Кирове, - рассказал Андрей Рушкин. - Мы просмотрели всю техническую базу, которая есть здесь, проехали по стадионам и приняли решение, что будем работать над базовой составляющий команды в нашем городе. Подобный тренировочный процесс продлится шесть недель, после чего, примерно с 15 августа мы выходим в коробку. Тренировки будут проходить на земле и на льду в течение двух недель, а затем с 1 сентября у нас запланирован выезд на ледовый сбор в Ульяновск, также на две недели.

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