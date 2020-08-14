В Кирове на продажу выставлен офисный центр за 199 миллионов рублей

Архитектура здания выполнена в стиле минимализм. Фото: avito.ru
На популярном сайте объявлений появился лот о продаже офисного центра на улице Московской, 107б. Общая площадь продеваемого объекта 3625 квадратных метров.
В объявлении говорится, что архитектура здания выполнена в стиле изысканного минимализма.
- Великолепная внутренняя отделка, оснащенность новейшими инженерными разработками позволяют по праву считать центр одним из лучших офисных зданий в Кирове, - говорится в объявлении.
На втором этаже офисного центра находится ресторан. Продавец уверяет, что он приносит постоянный доход и не нуждается в дополнительных инвестициях. У центра есть собственная парковка рассчитанная на 52 автомобиля. В самом здании есть система безопасности и кондиционирования, а лифт оснащен биометрическим способом доступа.
На втором этаже офисного центра находится ресторан. Фото: avito.ru
В целом за готовый бизнес собственник хочет выручить 199 миллионов рублей.
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