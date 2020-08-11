В историческом центре Кирова продают гостиницу за 50 миллионов рублей

В гостинице предусмотрено 12 номеров. Фото: avito.ru
На популярном сайте объявлений появился интересный лот о продаже гостиницы на улице Пристанской в Кирове. Отметим, что здание находится в историческом центре города на берегу Вятки.
В объявлении указано, что на продажу выставлен целый гостиничный комплекс. Он включает в себя:
- трехэтажное здание общей площадью 500 квадратных метров (12 номеров и кафе);
- трехэтажную баню площадью 300 квадратных метров.
На территории комплекса находится трехэтажная баня. Фото: avito.ru
Площадь земли, на которой располагается гостиница, составляет 1000 квадратных метров. Кроме того, на территории комплекса располагаются беседки и парковка для 13 автомобилей.
Продавец указывает, что это готовый бизнес, который не требует лишних вложений. За весь гостиничный комплекс собственник хочет выручить 50 миллионов рублей. Однако возможна и продажа 50% бизнеса.