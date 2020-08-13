В Кирове на продажу выставили предприятие за 120 миллионов рублей

У предприятия есть собственный железнодорожный путь. Фото: avito.ru
На популярном сайте объявлений появился интересный лот о продаже производственно-логистического предприятия в Радужном. Объект находится на улице Индустриальной, 9.
В объявлении указано, что у предприятия есть собственный железнодорожный путь. Более того, на предприятии находятся несколько зданий, которые связаны в единую схему. Такая организация производства позволяет принимать и отправлять габаритные грузы всеми видами железнодорожных вагонов.
Само же производство располагается на земельном участке площадью 4,5 гектара. На нем расположены следующие здания:
- офисное;
- производственный корпус;
- неотапливаемый склад;
- склад-навес;
- открытая площадка.
Вместе со зданиями продается и техника, которая находится на предприятии. Это пять видов производственных кранов, два автопогрузчика, бульдозер, экскаватор, автомобили ГАЗ, автоподъемник и различные станки.
Известно, что раньше в цехах размещалось производство пластика, активированного угля, стеклопакетов, производство металлоконструкций, прием и переработка металлолома.
За целое предприятие продавец хочет выручить 120 миллионов рублей.
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