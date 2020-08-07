Экс-глава Малмыжского района заплатит 165 тысяч рублей за получение взяток

Малмыжский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Районный суд постановил взыскать с бывшего главы Малмыжского района в доход государства денежные средства на общую сумму 165 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что в декабре 2019 года бывший глава Малмыжского района был признан виновным в совершении трех преступлений. Так, в период своего руководства районом чиновник получил несколько взяток на общую сумму в 165 тысяч рублей.

Вступивший в силу обвинительный приговор стал поводом для обращения в суд. Иск был признан обоснованным и его удовлетворили в полном объеме. Отметим, что решение суда еще не вступило в законную силу.

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